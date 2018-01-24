ЦРУ: КНДР близка к возможности поставить под угрозу США

Северная Корея близка к возможности поставить под угрозу Соединенные Штаты путем нанесения ядерного удара.

Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, передает Радио Свобода.

"Северная Корея все ближе к тому, чтобы поставить Америку под угрозу ... Я хочу, чтобы все понимали: мы усердно работаем, чтобы убедиться, что через год я все еще смогу сказать вам, что они находятся на расстоянии нескольких месяцев от этой возможности. Это не статические сроки", - сказал Помпео в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне во время выступления по случаю года пребывания в должности в ЦРУ.

По словам Помпео, президент Дональд Трамп хочет разрешения ситуации с ядерной и ракетной программами КНДР "дипломатическими средствами".

"Если мы поймем, что это невозможно, мы представим президенту ряд вариантов для достижения его намерения", - добавил глава ЦРУ.

За 2017 год Северная Корея осуществила несколько ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. Совет безопасности ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна за развитие ракетной и ядерной программ КНДР.