ЦРУ: КНДР близка к возможности поставить под угрозу США

1052 просмотра
Среда, 24 января 2018, 06:54

Северная Корея близка к возможности поставить под угрозу Соединенные Штаты путем нанесения ядерного удара.

Об этом заявил директор ЦРУ Майк Помпео, передает Радио Свобода.

"Северная Корея все ближе к тому, чтобы поставить Америку под угрозу ... Я хочу, чтобы все понимали: мы усердно работаем, чтобы убедиться, что через год я все еще смогу сказать вам, что они находятся на расстоянии нескольких месяцев от этой возможности. Это не статические сроки", - сказал Помпео в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне во время выступления по случаю года пребывания в должности в ЦРУ.

По словам Помпео, президент Дональд Трамп хочет разрешения ситуации с ядерной и ракетной программами КНДР "дипломатическими средствами".

"Если мы поймем, что это невозможно, мы представим президенту ряд вариантов для достижения его намерения", - добавил глава ЦРУ.

За 2017 год Северная Корея осуществила несколько ракетных запусков и шестое по счету ядерное испытание. Совет безопасности ООН трижды усиливал санкции против Пхеньяна за развитие ракетной и ядерной программ КНДР.

Темы: КНДР ядерное оружие США
powered by lun.ua
По теме
ЦРУ: КНДР будет готова ударить по США через несколько месяцев 23 января 2018, 03:40
МОК допустил КНДР к участию в Олимпиаде 21 января 2018, 00:51
Канада больше не может усиливать санкции против КНДР - СМИ 19 января 2018, 07:01
Все новости
Главные новости
Хроника 24 января. Тимошенко становится премьером, а Мариуполь накрывают "Градами"
СМИ: Преступления против Майдана расследует прокурор-антимайдановец
В Сирии произошли новые химатаки, США обвиняют Россию
Арьев: Одна или несколько стран могут покинуть ПАСЕ, если РФ вернется
Все новости
акция

Дайте два: акции и скидки недели

Made in Ukraine

10 планеров от украинских производителей