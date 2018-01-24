На Київщині у багатоквартирному будинку вибухнув газ: є загиблі

12255 переглядів
Середа, 24 січня 2018, 08:44

У селі Новосілки Макарівського району на Київщині внаслідок вибуху побутового газу у багатоквартирному будинку загинула людина.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вибух пролунав о 18:30 23 січня у двоповерховому будинку на 16 квартир по вулиці Широкій, 4 у квартирі на першому поверсі.

"Внаслідок вибуху у будинку сталося руйнування двох квартир з подальшим виникненням пожежі", - йдеться в повідомленні.  

 
Фото ДСНС

Внаслідок вибуху 1 людина загинула,  ще 2 госпіталізували (жінку з опіками шиї та обличчя та чоловіка з гіпертонічним кризом). 

"У чотирьох квартирах вибухом зруйновано стіни і перекриття між 1 та 2 поверхами. Усі мешканці будинку (37 осіб – ред..) тимчасово відселені до родичів та сусідів", - йдеться в повідомленні. 

 
фото ДСНС

Пожежу загасили о 7:10 24 січня. Наразі тривають роботи з розбирання уламків даху та перекриття будинку. 

 
фото дснс

До робіт залучено 17 одиниць техніки та 61 рятувальник.

Теми: Київська область газ надзвичайна подія
powered by lun.ua
По темі
Россошанський визнав провину в убивстві, але не кається – Аброськін 10 січня 2018, 11:29
Адвокат Ноздровської сумнівається у вині Россошанського 9 січня 2018, 22:19
Вбивство Ноздровської: у суді розповіли подробиці скоєння злочину 9 січня 2018, 21:29
Усі новини
Головні новини
ПАРЄ обрала Дуню Міятович комісаром з прав людини
"Нафтогаз" просить ГПУ порушити справу проти радника Насалика
Режим тиші в зоні АТО протримався півтори доби – штаб
Ведуча ZIKу розповіла про погрози від нардепа НФ через ефір з Портновим
Усі новини
акція

Дайте два: акції та знижки тижня

Кіно

Американська кіноакадемія оголосила номінантів на "Оскар-2018"