На Київщині у багатоквартирному будинку вибухнув газ: є загиблі

У селі Новосілки Макарівського району на Київщині внаслідок вибуху побутового газу у багатоквартирному будинку загинула людина.

Про це повідомляє сайт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Вибух пролунав о 18:30 23 січня у двоповерховому будинку на 16 квартир по вулиці Широкій, 4 у квартирі на першому поверсі.

"Внаслідок вибуху у будинку сталося руйнування двох квартир з подальшим виникненням пожежі", - йдеться в повідомленні.

Фото ДСНС

Внаслідок вибуху 1 людина загинула, ще 2 госпіталізували (жінку з опіками шиї та обличчя та чоловіка з гіпертонічним кризом).

"У чотирьох квартирах вибухом зруйновано стіни і перекриття між 1 та 2 поверхами. Усі мешканці будинку (37 осіб – ред..) тимчасово відселені до родичів та сусідів", - йдеться в повідомленні.

фото ДСНС

Пожежу загасили о 7:10 24 січня. Наразі тривають роботи з розбирання уламків даху та перекриття будинку.

фото дснс

До робіт залучено 17 одиниць техніки та 61 рятувальник.