На Киевщине в многоквартирном доме произошел взрыв газа: есть погибшие

В селе Новоселки Макаровского района Киевской области в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме погиб человек.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв прогремел в 18:30 23 января в двухэтажном доме на 16 квартир по улице Широкой, 4 в квартире на первом этаже.

"В результате взрыва в доме произошло разрушение двух квартир с последующим возникновением пожара", - говорится в сообщении.

фото гсчс

В результате взрыва 1 человек погиб, еще 2 госпитализированы (женщина с ожогами шеи и лица и мужчина с гипертоническим кризом).

"В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между 1 и 2 этажами. Все жители дома (37 человек – ред.) временно отселены к родственникам и соседям", - говорится в сообщении.

фото гсчс

Пожар потушили в 7:10 24 января. Сейчас продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытий дома.

фото гсчс

К работам привлечены 17 единиц техники и 61 спасатель.