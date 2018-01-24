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На Киевщине в многоквартирном доме произошел взрыв газа: есть погибшие

Среда, 24 января 2018, 07:44
На Киевщине в многоквартирном доме произошел взрыв газа: есть погибшие

В селе Новоселки Макаровского района Киевской области в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме погиб человек.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв прогремел в 18:30 23 января в двухэтажном доме на 16 квартир по улице Широкой, 4 в квартире на первом этаже.

"В результате взрыва в доме произошло разрушение двух квартир с последующим возникновением пожара", - говорится в сообщении. 

 
фото гсчс

В результате взрыва 1 человек погиб, еще 2 госпитализированы (женщина с ожогами шеи и лица и мужчина с гипертоническим кризом).

"В четырех квартирах взрывом разрушены стены и перекрытия между 1 и 2 этажами. Все жители дома (37 человек – ред.) временно отселены к родственникам и соседям", - говорится в сообщении. 

 
фото гсчс

Пожар потушили в 7:10 24 января. Сейчас продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытий дома.

 
фото гсчс

К работам привлечены 17 единиц техники и 61 спасатель.

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Темы: Киевская областьгазчрезвычайное происшествие
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