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ПАРЄ: стратегія щодо переселенців має бути пріоритетом для Києва

Середа, 24 січня 2018, 08:28
ПАРЄ: стратегія щодо переселенців має бути пріоритетом для Києва

Парламентська асамблея Ради Європи вважає, що розробка українською владою стратегії для внутрішньо переміщених осіб має бути одним з її пріоритетів.

Про це йдеться в резолюції "Гуманітарні наслідки війни в Україні", яка була підготовлена депутатом Егідіусом Варейкісом, повідолмяє УНІАН.

Резолюція була проголосована у вівторок в рамках зимової сесії ПАРЄ. "За" проголосувало 56 депутатів, "проти" - нуль, "утрималися" - 10 з 66 депутатів, які взяли участь в голосуванні.

"Ухвалення всеосяжної стратегії для внутрішньо переміщених осіб, гарантування їхніх політичних та соціальних прав та їх інтеграція має бути одним з пріоритетів української влади", - йдеться у висновках, якими супроводжується резолюція.

Зокрема, в резолюції зазначені пропозиції з декількома можливими програмами, які спрямовані на захист прав внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали під час війни.

Асамблея закликає українську владу "ухвалити державну програму допомоги родинам осіб, зниклих безвісти та затриманих під час війни в Україні, та родинам тих, хто утримується та перебуває у в’язниці в анексованому Криму та на території РФ в контексті війни".

Також Асамблея закликає українську владу розробити, ухвалити та фінансувати державну програму психологічної допомоги військовим та цивільним, які страждають на посттравматичний стрес.

"Розробити національний механізм компенсації цивільним жертвам, які були поранені, або родини яких були вбиті під час війни. Надати механізм для забезпечення права голосу для внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в резолюції.

Асамблея також закликала міжнародну спільноту провести міжнародну гуманітарну конференцію щодо України з метою залучення фінансування плану гуманітарної допомоги та розробки стратегії координації гуманітарної допомоги.

"Асамблея просить Банк розвитку Ради Європи (CEB) створити доступні програми позик з метою підтримки житлових проектів вразливих верств населення, включаючи внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійної домівки. Асамблея заохочує український уряд розглянути можливості приєднатися до Банку розвитку Ради Європи", - зазначається в документі.

Як відомо, ПАРЄ визнала Росію винною у поновленні депортації мешканців Криму.

Теми: переселенціДонбасПАРЄ
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