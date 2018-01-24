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ПАСЕ: стратегия по переселенцам должна быть приоритетом для Киева

Среда, 24 января 2018, 08:28
ПАСЕ: стратегия по переселенцам должна быть приоритетом для Киева

Парламентская ассамблея Совета Европы считает, что разработка украинской властью стратегии для внутренне перемещенных лиц должна быть одним из ее приоритетов.

Об этом говорится в резолюции "Гуманитарные последствия войны в Украине", которая была подготовлена ​​депутатом Эгидиуса Варейкисом, сообщает УНИАН.

Резолюция была проголосована во вторник в рамках зимней сессии ПАСЕ. "За" проголосовало 56 депутатов, "против" - ноль, "воздержались" - 10 из 66 депутатов, принявших участие в голосовании.

"Принятие всеобъемлющей стратегии для внутренне перемещенных лиц, обеспечение их политических и социальных прав и их интеграция должны быть одним из приоритетов украинской власти", - говорится в выводах, которыми сопровождается резолюция.

В частности, в резолюции указанные предложения с несколькими возможными программами, которые направлены на защиту прав внутренне перемещенных лиц и лиц, пострадавших во время войны.

Ассамблея призывает украинские власти "принять государственную программу помощи семьям лиц, пропавших без вести и задержанных во время войны в Украине, и семьям тех, кто содержится и находится в тюрьме в аннексирована Крыму и на территории РФ в контексте войны".

Также Ассамблея призывает украинские власти разработать, принять и финансировать государственную программу психологической помощи военным и гражданским, страдающим от посттравматического стресса.

"Разработать национальный механизм компенсации гражданским жертвам, которые были ранены или семьи которых были убиты во время войны. Предоставить механизм для обеспечения права голоса для внутренне перемещенных лиц ", - говорится в резолюции.

Ассамблея также призвала международное сообщество провести международную гуманитарную конференцию по Украине с целью привлечения финансирования плана гуманитарной помощи и разработки стратегии координации гуманитарной помощи.

"Ассамблея просит Банк развития Совета Европы создать доступные программы займов с целью поддержки жилищных проектов уязвимых слоев населения, включая внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в постоянном доме. Ассамблея призывает украинское правительство рассмотреть возможности присоединиться к Банку развития Совета Европы", - отмечается в документе.

Как известно, ПАСЕ признала Россию виновной в возобновлении депортации жителей Крыма.

Темы: переселенцыДонбассПАСЕ
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