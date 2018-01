Euronews показав пропагандистський сюжет з Криму без згадки про анексію

Телеканал Euronews зняв сюжет про військові навчання для дітей з Криму, "забувши" згадати про незаконну анексію півострова.

Англомовний матеріал розміщений на сайті телеканалу 23 січня, повідомляє "Європейська правда".

У сюжеті ідеться про навчання для школярів Криму молодших 12 років, які організував 68-ий інженерний полк російської армії.

Майже сотню дітей навчають встановлювати і знешкоджувати наземні міни. Розповідають про саморобні вибухові пристрої, пояси смертників та замасковані бомби.

Підполковник армії РФ Євгеній Мусієнко пояснює, що ціль уроку – не лише освітня: школярів заохочують у майбутньому вступати в інженерні війська.

У сюжеті наводяться коментарі школярів з Євпаторії, які схвально відгукуються про навчання.

Наприкінці сюжету журналісти Euronews дали слово місцевій жительці, яка наголошує на необхідності таких занять, бо "діти повинні знати, як захистити себе". "Ми повинні виховувати дітей патріотами", - говорить вона.

Матеріалом Euronews обурився глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, назвавши сюжет "промивання мізків". "Жодного слова про незаконну анексію Криму", - написав дипломат у своєму Twitter.

Being brainwashed to the max by the @euronews!? Not a single word about the the illegal annexation of #Crimea, instead – the basics of chauvinism. Pathetic. @EUvsDisinfo @IlvesToomas @carlbildt @edwardlucas @PavloKlimkin https://t.co/RjLsQOnJyb