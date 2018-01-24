Euronews показал пропагандистский сюжет из Крыма без упоминания об аннексии
Телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма, "забыв" упомянуть о незаконной аннексии полуострова.
Англоязычный материал размещен на сайте телеканала 23 января, сообщает "Европейская правда".
В сюжете говорится об учениях для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал шестьдесят восьмой инженерный полк российской армии.
Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, пояса смертников и замаскированные бомбы.
Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко объясняет, что цель урока - не только образовательная: школьников поощряют в будущем вступать в инженерные войска.
В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые положительно отзываются об уроке.
В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.
Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промываниям мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.
Being brainwashed to the max by the @euronews!? Not a single word about the the illegal annexation of #Crimea, instead – the basics of chauvinism. Pathetic. @EUvsDisinfo @IlvesToomas @carlbildt @edwardlucas @PavloKlimkin https://t.co/RjLsQOnJyb— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) January 23, 2018
Reporting should be based on facts. Crimea is illegally occupied by Ru. Urge @euronews correct article accord to law https://t.co/0RiykzOL9F— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) January 24, 2018
Euronews - европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.