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Euronews показал пропагандистский сюжет из Крыма без упоминания об аннексии

Среда, 24 января 2018, 09:06
Euronews показал пропагандистский сюжет из Крыма без упоминания об аннексии

Телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма, "забыв" упомянуть о незаконной аннексии полуострова.

Англоязычный материал размещен на сайте телеканала 23 января, сообщает "Европейская правда".

В сюжете говорится об учениях для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал шестьдесят восьмой инженерный полк российской армии.

Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, пояса смертников и замаскированные бомбы.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко объясняет, что цель урока - не только образовательная: школьников поощряют в будущем вступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые положительно отзываются об уроке.

В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промываниям мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.

Euronews - европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.

Темы: СМИКрыманнексия
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