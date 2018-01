Euronews показал пропагандистский сюжет из Крыма без упоминания об аннексии

Телеканал Euronews снял сюжет о военных учениях для детей из Крыма, "забыв" упомянуть о незаконной аннексии полуострова.

Англоязычный материал размещен на сайте телеканала 23 января, сообщает "Европейская правда".

В сюжете говорится об учениях для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал шестьдесят восьмой инженерный полк российской армии.

Почти сотню детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины. Рассказывают о самодельных взрывных устройствах, пояса смертников и замаскированные бомбы.

Подполковник армии РФ Евгений Мусиенко объясняет, что цель урока - не только образовательная: школьников поощряют в будущем вступать в инженерные войска.

В сюжете приводятся комментарии школьников из Евпатории, которые положительно отзываются об уроке.

В конце сюжета журналисты Euronews дали слово местной жительнице, которая подчеркивает необходимость таких занятий, потому что "дети должны знать, как защитить себя". "Мы должны воспитывать детей патриотами", - говорит она.

Материалом Euronews возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промываниям мозгов". "Ни слова о незаконной аннексии Крыма", - написал дипломат в своем Twitter.

Being brainwashed to the max by the @euronews!? Not a single word about the the illegal annexation of #Crimea, instead – the basics of chauvinism. Pathetic. @EUvsDisinfo @IlvesToomas @carlbildt @edwardlucas @PavloKlimkin https://t.co/RjLsQOnJyb