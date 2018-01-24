Парубій: Після втечі Януковича загроза військ РФ була на всіх напрямках
Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що після втечі екс-президента Віктора Януковича у Києві 2 місяці не було поліцейських, а нападу російських військ очікували з усіх кордонів.
Про це він сказав під час свідчень у суді у справі про держзраду Януковича, відповідаючи на запитання прокурора щодо обставини проведення засідання Ради Безпеки ООН 28 лютого 2014 року.
За його словами, засіданню Радбезу ООН передувала непроста ситуація в Україні.
"Після Майдану та втечі Януковича органи сектору безпеки у державі були максимально розбалансовані. Не те що в інших містах, а навіть у Києві 2 місяці на вулицях не було правоохоронців", - сказав Парубій.
Він додав, що забезпечувати правопорядок у центральній частині міста доводилось бійцям самооборони Майдану.
"Це відбувалось в умовах, коли здійснювались провокації, які мали на меті продемонструвати, що в Україні не контролюється ситуація, у тому числі були напади на дипломатичні представництва", - додав голова Ради.
Парубій зазначив, що українська армія була у критичному стан, про що свідчили доповіді від військових.
Також у той час вже відбувалось захоплення російськими військовами українських державних органів влади на території півострова.
"Ми тоді усвідомлювали, що російські війська знаходяться фактично на всіх кордонах. Також очікували нападу з боку Білорусі. Ми усвідомлювали, що збройна агресія може розпочатися у будь-який момент з усіх напрямків", - сказав Парубій.
Він додав, що найбільш небезпечним був Чернігівський напрямок, оскільки за таких умов російські війська могли б в найкоротший час потрапити з північного кордону до столиці.
"За таких умов ми збирали Радбез ООН. Зважаючи на ситуацію з армією та правоохоронними органами, ключовим завданням, яке стояло перед нами, було приведення ЗСУ до повної бойової готовності", - сказав Парубій.
Він розповів, що тоді ж було вирішено оголосити про часткову мобілізіацію, щоб доукомплектувати існуючі військові частини і мати змогу дати відсіч російській агресії.