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Парубій: Після втечі Януковича загроза військ РФ була на всіх напрямках

Середа, 24 січня 2018, 10:21
Парубій: Після втечі Януковича загроза військ РФ була на всіх напрямках

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що після втечі екс-президента Віктора Януковича у Києві 2 місяці не було поліцейських, а нападу російських військ  очікували з усіх кордонів.

Про це він сказав під час свідчень у суді у справі про держзраду Януковича, відповідаючи на запитання прокурора щодо обставини проведення засідання Ради Безпеки ООН 28 лютого 2014 року.

За його словами, засіданню Радбезу ООН передувала непроста ситуація в Україні.

"Після Майдану та втечі Януковича органи сектору безпеки у державі були максимально розбалансовані. Не те що в інших містах, а навіть у Києві 2 місяці на вулицях не було правоохоронців", - сказав Парубій.

 
Автор фото Оксана Коваленко, УП

Він додав, що забезпечувати правопорядок у центральній частині міста доводилось  бійцям самооборони Майдану.

"Це відбувалось в умовах, коли здійснювались провокації, які мали на меті продемонструвати, що в Україні не контролюється ситуація, у тому числі були напади на дипломатичні представництва", - додав голова Ради.

Парубій зазначив, що українська армія була у критичному стан, про що свідчили доповіді від військових.

Також у той час вже відбувалось  захоплення російськими військовами українських державних органів влади на території півострова.

 
автор фото Оксана Коваленко, УП

"Ми тоді усвідомлювали, що російські війська знаходяться фактично на всіх кордонах. Також очікували нападу з боку Білорусі. Ми усвідомлювали, що збройна агресія може розпочатися у будь-який момент з усіх напрямків", - сказав Парубій.

Він додав, що найбільш небезпечним був Чернігівський напрямок, оскільки за таких умов російські війська могли б в найкоротший час потрапити з північного кордону до столиці.

"За таких умов ми збирали Радбез ООН. Зважаючи на ситуацію з армією та правоохоронними органами, ключовим завданням, яке стояло перед нами, було приведення ЗСУ до повної бойової готовності", - сказав Парубій.

Він розповів, що тоді ж було вирішено оголосити про часткову мобілізіацію, щоб доукомплектувати існуючі військові частини і мати змогу дати відсіч російській агресії.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарубійЯнуковичсудРосіяМайдан
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