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Парубий: После побега Януковича угроза войск РФ была во всех направлениях

Среда, 24 января 2018, 10:21
Парубий: После побега Януковича угроза войск РФ была во всех направлениях

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что после побега экс-президента Виктора Януковича в Киеве 2 месяца не было полицейских, а нападения российских войск ожидали со всех границ.

Об этом он сказал во время показаний в суде по делу о госизмене Януковича, отвечая на вопрос прокурора относительно обстоятельств проведения заседания Совета Безопасности ООН 28 февраля 2014.

По его словам, заседанию Совбеза ООН предшествовала непростая ситуация в Украине.

"После Майдана и бегства Януковича органы сектора безопасности в стране были максимально разбалансированные. Не то что в других городах, а двже в Киеве 2 месяца на улицах не было правоохранителей", - сказал Парубий.

 
автор фото Оксана Коваленко, УП

Он добавил, что обеспечивать правопорядок в центральной части города приходилось бойцам самообороны Майдана.

"Это происходило в условиях, когда осуществлялись провокации, которые имели целью продемонстрировать, что в Украине не контролируют ситуацию, в том числе были нападения на дипломатические представительства", - добавил глава Рады.

Парубий отметил, что украинская армия была в критическом состоянии, о чем свидетельствовали доклады военных.

Также в то время уже происходил захват российскими военными украинских государственных органов власти на территории полуострова.

 
Автор фото Оксана Коваленко, УП

"Мы тогда понимали, что российские войска находятся фактически на всех границах. Также ожидали нападения со стороны Беларуси. Мы понимали, что вооруженная агрессия может начаться в любой момент по всем направлениям", - сказал Парубий.

Он добавил, что наиболее опасным было Черниговское направление, поскольку при таких условиях российские войска могли бы в кратчайшее время попасть с северной границы в столицу.

"При таких условиях мы собирали Совбез ООН. Учитывая ситуацию с армией и правоохранительными органами, ключевой задачей, которая стояла перед нами, было приведение ВСУ к полной боевой готовности", - сказал Парубий.

Он рассказал, что тогда же было принято решено объявить о частичной мобилизации, чтобы доукомплектовать существующие воинские части и иметь возможность дать отпор российской агрессии.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПарубийЯнуковичсудРосcияМайдан
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