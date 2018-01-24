Порошенко з бізнес-партнерами проігнорували німецький реєстр прозорості

Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари заводу в Німеччині.

Про це повідомляє DW.

Торік у Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі компанії мали внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів.

Як зазначається, йдеться насамперед про компанії, власники яких перебувають за кордоном і подекуди свідомо приховують свою власність за офшорними фірмами.

Як відомо, у складі агрохолдингу Петра Порошенка "Укрпромінвест-Агро" з 2011 року у місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод з виробництва крохмалю.

Кінцевими власниками заводу є компанії з Кіпру та Британських Віргінських Островів, оформлені через Interstarch GmbH. Власником міноритарної частки Interstarch GmbH є "Інтерстарч-Україна", що входить в холдинг Петра Порошенко "Укрпромінвест-Агро". Відповідно до закону про відмивання грошей компанія повинна була до першого жовтня минулого року внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості.

За даними реєстру, українські інвестори не внесли до нього ніякої інформації, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей.

Відповідно до німецького закону, бенефіціаром може вважатися не лише власник істотної участі (понад 25 відсотків), але і особа, яка "здійснює контроль над підприємством у спосіб, який можна прирівняти до цього".

Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках, як пояснюють юристи, є вплив особи на призначення керівних органів підприємства.

Враховуючи, що контроль над підприємством мають менеджери холдингу Порошенка (так, наприклад, власником кіпрської компанії, на яку зареєстрований завод називає себе Сергій Зайцев, багаторічний топ-менеджер концерну "Рошен") президент, вочевидь, є бенефіціаром, відповідно до законодавства.

Подібне визначення бенефіціарних власників міститься і в українському законодавстві.

Тим не менше, в українській електронній декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії також немає.

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до ста тисяч євро. А у випадку повторного порушення - до мільйона євро.

Нагадаємо, нещодавно президент потрапив у "Paradise Papers". Нові дані дозволили журналістам припустити, що Порошенко створив офшорну компанію не для того, аби передати "Рошен" у "сліпий траст", а щоб мінімізувати податки.

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Економічна правда