У службі зайнятості розповіли, хто заробляє в Україні найменше

В.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко заявив, що найнижчі зарплати в Україні у медсестер, лікарів та у вихователів.

Про це він повідомив на прес-конференції в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні найнижча зарплата у медсестер, лікарів, вихователів - це близько 3 тисяч 700 гривень, за даними Держстату", - сказав Ярошенко.

За його словами, найвища зарплата - в Києві - середня 11 тисяч 643 гривні, потім йдуть Київська, Дніпропетровська, Запорізька та Полтавська області - в середньому 7 тисяч 400 гривень.

Ярошенко зазначив, що за минулий рік, після Одеської та Миколаївської області, до 6 тисяч 700 гривень середня заробітна плата зросла і в Закарпатській області.

"Рівень зарплати в Закарпатській області почав зростати через бажання роботодавців утримати кваліфікованих співробітників", - сказав він, пояснивши, що оскільки регіон межує з Євросоюзом, "є великі міграційні процеси і відтік робочої сили".

Ярошенко додав, що великою проблемою трудової міграції є низький рівень зарплати у багатьох сферах.

Керівник держслужби розповів, що через безвіз, є загроза того, що люди виїжджатимуть і шукатимуть гідну зарплату за кордоном.

Він додав, що на сьогодні близько половини безробітних українців мають вищу освіту.

"На обліку в службі на сьогодні близько 45% українців мають вищу освіту, у великих містах, таких як Київ, Харків, Запоріжжя, цей показник вище 80%. У Харкові 87% безробітних на обліку - з вищою освітою", - сказав Ярошенко.

"Це свідчить про те, що у нас більшість вакансій для профпрацівників, а у тих, хто шукає роботу - вища освіта, і цей дисбаланс не дає можливості для швидкого працевлаштування", - розповів він.

На його думку, така ситуація склалася через те, що в Україні близько 80% випускників шкіл йдуть вчитися до вишів і лише 20% отримують профосвіту, тоді як у Європі 70% отримують кваліфікацію "працівника з інструментом" і 30% - вищу освіту.

Ярошенко також додав, що в 2016 році у базі зайнятості були близько 33 тисячі вакансій, а на кінець 2017 року - понад 100 тисяч.

Раніше стало відомо, в яких галузях найвищі зарплати.

Як повідомлялося,держбюджетом-2018 пропонується встановити з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум у розмірі 1 700 гривень, а мінімальну зарплату - 3 723 гривні.

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