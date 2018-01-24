В службе занятости рассказали, у кого самые низкие зарплаты в Украине

И.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко заявил, что самые низкие зарплаты в Украине у медсестер, врачей и у воспитателей.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня самая низкая зарплата у медсестер, врачей и воспитателей - это около 3 тысяч 700 гривен, по данным Госкомстата", - сказал Ярошенко.

По его словам, самая высокая зарплата - в Киеве - средняя 11 тысяч 643 гривны, затем идут Киевская, Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области - в среднем 7 тысяч 400 гривен.

Ярошенко отметил, что за прошедший год, после Одесской и Николаевской области, до 6 тысяч 700 гривен средняя заработная плата выросла и в Закарпатской области.

"Уровень зарплаты в Закарпатской области начал расти из-за желания работодателей удержать квалифицированных сотрудников", - сказал он, пояснив, что поскольку регион граничит с Евросоюзом, "есть большие миграционные процессы и отток рабочей силы".

Ярошенко добавил, что большой проблемой трудовой миграции является низкий уровень зарплаты во многих сферах.

Руководитель госслужбы рассказал, что из-за безвиза есть угроза того, что люди будут выезжать и искать достойную зарплату за рубежом.

Он добавил, что на сегодняшний день около половины безработных украинцев имеют высшее образование.

"На учете в службе на сегодняшний день около 45% украинцев имеют высшее образование, в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Запорожье, этот показатель выше 80%. В Харькове 87% безработных на учете - с высшим образованием", - сказал Ярошенко.

"Это свидетельствует о том, что у нас большинство вакансий - профработники, а у тех, кто ищет работу - высшее образование, и этот дисбаланс не дает возможности для быстрого трудоустройства", - рассказал он.

По его мнению, такая ситуация сложилась из-за того, что в Украине около 80% выпускников школ идут учиться в вузы и лишь 20% получают профобразование, тогда как в Европе 70% получают квалификацию "работника с инструментом" и 30% - высшее образование.

Ярошенко также добавил, что в 2016 году в базе занятости было около 33 тысяч вакансий, а на конец 2017 года- более 100 тысяч.

Ранее стало известно, в каких отраслях самые высокие зарплаты.

Как сообщалось, госбюджетом-2018 предлагается установить с 1 января 2018 года прожиточный минимум в размере 1700 гривен, а минимальную зарплату - 3723 гривен.

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