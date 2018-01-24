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Російський суд продовжив арешт Сущенка

Середа, 24 січня 2018, 11:39

Московський міський суд продовжив до 30 березня арешт незаконно утримуваному в Росії українському журналістові Роману Сущенку, якого обвинувачують у шпигунстві

Про це повідомив 24 січня його адвокат Марк Фейгін.

Як повідомляє "Укрінформ", Сущенку не віддають 110 листів, які надійшли останнім часом на його адресу в слідчий ізолятор. А з близько 80 написаних ним листів відправили лише 11.

Про це розповіла донька Сущенка Юлія за результатами зустрічі з батьком, яка відбулася в СІЗО "Лефортово" 23 січня і тривала трохи більше години.

За словами Юлії, виглядає Сущенко бадьоро, тримається та дуже чекає на повернення додому. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Сущенко
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