Уряд засекретив деталі майбутніх поставок армії сучасної зброї

Кабінет міністрів засекретив деталі запланованих поставок українській армії сучасної зброї.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ у відповідь на запит видання LIGA.net.

Військові зазначають, що потреба армії в зброї і техніці і порядок її задоволення, в тому числі протитанковими ракетними комплексами "Стугна" і "Корсар", а також безпілотними літальними апаратами, визначена державною цільовою оборонною програмою розвитку озброєння та військової техніки ЗСУ до 2020 року.

Ця програма затверджена постановою Кабінету міністрів від 30 березня 2016 року №284-6.

"Інформація, що міститься в зазначеній постанові, має гриф обмеженого доступу "Цілком таємно", - повідомили в Генштабі.

Як відомо, 17 січня на засіданні РНБО президент Петро Порошенко розповів, що в 2018 році в чотири рази збільшиться кількість протитанкового озброєння в оборонному замовленні України, а Сполучені Штати нададуть нашій державі протитанкові ракетні комплекси "Джевелін".

На цьому засіданні РНБО розглянула і затвердила основні показники державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки. У поточному році заплановано збільшення фінансування замовлення до рівня 21,3 млрд грн, що на 37% більше, ніж в 2017 році.