Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд засекретив деталі майбутніх поставок армії сучасної зброї

Середа, 24 січня 2018, 11:41

Кабінет міністрів засекретив деталі запланованих поставок українській армії сучасної зброї.

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ у відповідь на запит видання LIGA.net.

Військові зазначають, що потреба армії в зброї і техніці і порядок її задоволення, в тому числі протитанковими ракетними комплексами "Стугна" і "Корсар", а також безпілотними літальними апаратами, визначена державною цільовою оборонною програмою розвитку озброєння та військової техніки ЗСУ до 2020 року.

Ця програма затверджена постановою Кабінету міністрів від 30 березня 2016 року №284-6.

"Інформація, що міститься в зазначеній постанові, має гриф обмеженого доступу "Цілком таємно", - повідомили в Генштабі.

Як відомо, 17 січня на засіданні РНБО президент Петро Порошенко розповів, що в 2018 році в чотири рази збільшиться кількість протитанкового озброєння в оборонному замовленні України, а Сполучені Штати нададуть нашій державі протитанкові ракетні комплекси "Джевелін".

На цьому засіданні РНБО розглянула і затвердила основні показники державного оборонного замовлення на 2018-2020 роки. У поточному році заплановано збільшення фінансування замовлення до рівня 21,3 млрд грн, що на 37% більше, ніж в 2017 році.

Теми: арміязброяКабінет міністрівЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
армія
У Білорусь заїхала вже дев’ята колона "Вагнера"
Понад 20 нових моделей українських дронів вже на озброєнні ЗСУ – міністр оборони
Кількість мобілізованих втікачів з армії РФ зросла удвічі – ЗМІ
Останні новини
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
Усі новини...
Реклама: