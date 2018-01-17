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США надасть Україні "Джевеліни" - Порошенко

Середа, 17 січня 2018, 18:06
США надасть Україні Джевеліни - Порошенко

У 2018 році у чотири рази збільшиться кількість протитанкового озброєння в оборонному замовленні України, а Сполучені Штати нададуть нашій державі протитанкові ракетні комплекси "Джевелін".

Про це розповів президент Петро Порошенко на засіданні РНБО.

"Внаслідок копіткої роботи нашої команди ми сьогодні маємо позитивну новину, що протитанкові комплекси "Джевелін" нам будуть поставлені в якості оборонного озброєння за рахунок фінансування Сполучених Штатів Америки", - зазначив президент.

За його словами, у 2018 році фінансування державного оборонного замовлення збільшено до 21 мільярда гривень, що на 37% більше у порівнянні з 2017 роком.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 35 пускових установок та 210 протитанкових ракет до них.

Раніше повідомлялося, що Держдеп  схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Україна передавала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

"Українська правда" у Threads

Теми: зброяАТОПорошенко
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