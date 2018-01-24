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Байден рассказал, как давал Порошенко 6 часов на увольнение Шокина

Среда, 24 января 2018, 12:21
Байден рассказал, как давал Порошенко 6 часов на увольнение Шокина

Бывший вице-президент США Джо Байден поделился своим опытом переговоров в Киеве.

Об этом он заявил, выступая в Совете по международным отношениям США, сообщает "Голос Америки".

"Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве", - сказал Байден.

В качестве примера того, как важные изменения можно провести за короткое время, он привел историю с увольнением генпрокурора Виктора Шокина.

"Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце концов должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они примут меры в отношении генерального прокурора, но они этого не сделали", - рассказал Байден.

"Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: у вас нет таких полномочий, вы - не президент, президент говорил, что даст. Я такой: звоните ему. Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал: я уезжаю через шесть часов, и если ваш генпрокурор не будет уволен к тому времени, вы не получите денег. И этот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому на то время доверяли", - добавил он.

Байден отметил, что в то время украинская власть провела некоторые очень важные институциональные и кадровые изменения.

"Но один из трех необходимых институтов сейчас отходит на второй план. Антикоррупционный суд. Но они обещали, что этого не произойдет", - заявил он.

Эвропейская правда

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Темы: СШАкоррупция
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