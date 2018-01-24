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Посол України спростував росЗМІ про свою загибель в Кабулі

Середа, 24 січня 2018, 15:56

Російське видання "Вести" зарахувало посла України в Таджикистані та Афганістані Віктора Нікітюка до числа загиблих при теракті в Кабулі, який було скоєно 20 січня.

Першими про це повідомило інформаційне агентство Таджикистану Asia-Plus, яке взяло коментар в українського посла.

Як повідомляється на російському сайті "Вести", 20 січня екстремісти захопили готель Intercontinental. Жертвами атаки стали 43 людини, врятовано 126 осіб, в тому числі 41 іноземець.

"Серед загиблих - семеро українців, включаючи посла України в Афганістані і Таджикистані Віктора Нікітюка", - написало видання у підводці до новини про сьогоднішній напад на благодійну організацію Save the Children в Афганістані, в результаті якого загинули щонайменше троє осіб.

Між тим, посол України в Таджикистані та Афганістані Віктор Нікітюк зараз знаходиться в Душанбе.

"Я навіть ще не читав повідомлення, в яких мене поховали", - сказав Нікітюк.

За словами дипломата, в момент атаки на готель у Кабулі він перебував у Душанбе.

За даними українського дипломата, в тій атаці дійсно загинули семеро громадян України.

Нагадаємо, 20 січня в результаті нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" в Кабулі загинули семеро громадян України.

Відповідальність за теракт взяв на себе радикальний рух "Талібан".

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