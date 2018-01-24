Посол Украины опроверг росСМИ о своей гибели в Кабуле

Российский сайт "Вести" причислил посла Украины в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка к погибшим при теракте в Кабуле, который произошел 20 января.

Первым об этом сообщило информационное агентство Таджикистана Asia-Plus, которое взяло комментарий у украинского посла.

Как сообщается на российском сайте "Вести", 20 января экстремисты захватили отель Intercontinental в Кабуле. Жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец.

"Среди погибших - семь украинцев, включая посла Украины в Афганистане и Таджикистане Виктора Никитюка", - написало издание в подводке к новости о сегодняшнем нападении на благотворительную организацию Save the Children в Афганистане, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.

Между тем, посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сейчас находится в Душанбе.

"Я даже еще не читал сообщения, в которых меня похоронили", - сказал Никитюк.

По словам дипломата, в момент атаки на отель в Кабуле он находился в Душанбе.

По данным украинского дипломата, в той атаке действительно погибли семь граждан Украины.

Напомним, 20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли семь граждан Украины.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".