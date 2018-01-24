Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Украины опроверг росСМИ о своей гибели в Кабуле

Среда, 24 января 2018, 15:56

Российский сайт "Вести" причислил посла Украины в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка к погибшим при теракте в Кабуле, который произошел 20 января.

Первым об этом сообщило информационное агентство Таджикистана Asia-Plus, которое взяло комментарий у украинского посла.

Как сообщается на российском сайте "Вести", 20 января экстремисты захватили отель Intercontinental в Кабуле. Жертвами атаки стали 43 человека, спасены 126 человек, в том числе 41 иностранец.

"Среди погибших - семь украинцев, включая посла Украины в Афганистане и Таджикистане Виктора Никитюка", - написало издание в подводке к новости о сегодняшнем нападении на благотворительную организацию Save the Children в Афганистане, в результате которого погибли по меньшей мере три человека.

Между тем, посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сейчас находится в Душанбе.

"Я даже еще не читал сообщения, в которых меня похоронили", - сказал Никитюк.

По словам дипломата, в момент атаки на отель в Кабуле он находился в Душанбе.

По данным украинского дипломата, в той атаке действительно погибли семь граждан Украины.

Напомним, 20 января в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли семь граждан Украины.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: