До реєстру вже подано понад 15 тисяч декларації за 2017 рік
До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 15403 щорічні декларації за 2017 рік.
Такі дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 16:00 середи.
Там додали, що черговий етап подання декларацій розпочався з 1 січня 2018 року та триватиме до 1 квітня цього року.
Раніше повідомлялося, що НАЗК станом на середину жовтня 2017 року встигло завершити перевірку декларацій 55 посадових осіб.
Загалом в офіційному реєстрі НАЗК міститься 1,5 мільйона декларацій та змін до них.
Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що якомога швидше треба, щоби НАЗК отримала необхідні ресурси для перевірки, верифікації електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.