До реєстру вже подано понад 15 тисяч декларації за 2017 рік

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Середа, 24 січня 2018, 17:24

До Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування подано 15403 щорічні декларації за 2017 рік.

Такі дані оприлюднила прес-служба Національного агентства з протидії корупції станом на 16:00 середи.

Там додали, що черговий етап подання декларацій розпочався з 1 січня 2018 року та триватиме до 1 квітня цього року.

Раніше повідомлялося, що НАЗК станом на середину жовтня 2017 року встигло завершити перевірку декларацій 55 посадових осіб.

Загалом в офіційному реєстрі НАЗК міститься 1,5 мільйона декларацій та змін до них.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що якомога швидше треба, щоби НАЗК отримала необхідні ресурси для перевірки, верифікації електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Українська правда
Теми: НАЗК декларації
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