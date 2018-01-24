В реестр уже подано более 15 тысяч деклараций за 2017 год

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Среда, 24 января 2018, 17:24

В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления подано 15403 ежегодные декларации за 2017 год.

Такие данные обнародовала пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции по состоянию на 16:00 среды.

Там добавили, что очередной этап представления деклараций начался с 1 января 2018 года и продлится до 1 апреля этого года.

Всего в официальном реестре НАПК содержится 1,5 миллиона деклараций и изменений к ним.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что как можно скорее нужно, чтобы НАПК получила необходимые ресурсы для проверки, верификации электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства

Украинская правда
Темы: НАПК декларации
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