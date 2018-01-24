Лутковська просить Гройсмана усунути дискримінацію в пенсіях

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Середа, 24 січня 2018, 17:39

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська просить прем'єр-міністра Володимира Гройсмана усунути дискримінаційні підходи до пенсійного забезпечення ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це йдеться в повідомленні офісу омбудсмена від 24 січня.

Мова йде про учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які не були військовослужбовцями строкової служби.

"Цій категорії осіб не надано можливості отримувати пенсію по інвалідності з розрахунку п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня, як це передбачено для осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю", – йдеться в повідомленні.

Також при розрахунку пенсії зазначеній категорії чорнобильців враховується показник середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік.

Водночас як для інших категорій пенсіонерів-чорнобильців передбачено застосування такого показника на рівні середнього показника за 2014, 2015, 2016 роки.

Зазначається, що з огляду на ознаки дискримінації в пенсійному забезпеченні було відкрито провадження омбудсмена.

У ході провадження на запит уповноваженого з прав людини Міністерство соціальної політики заявило, що розгляд цього питання є наступним етапом реформи у сфері пенсійного забезпечення.

"Водночас, враховуючи соціальну значимість порушеного питання, уповноваженим з прав людини внесено подання прем’єр-міністрові Володимиру Гройсману стосовно вжиття заходів з метою забезпечення належного, без дискримінації, пенсійного забезпечення усіх учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

Українська правда
Теми: пенсії чорнобильці права людини
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