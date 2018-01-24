Лутковская просит Гройсмана устранить дискриминацию в пенсиях
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просит премьер-министра Владимира Гройсмана устранить дискриминационные подходы к пенсионному обеспечению ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.
Об этом говорится в сообщении офиса омбудсмена от 24 января.
Речь идет об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые не были военнослужащими срочной службы.
"Этой категории лиц не предоставлена возможность получать пенсию по инвалидности из расчета пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января, как это предусмотрено для лиц, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы во время прохождения действительной срочной службы и вследствие этого ставших лицами с инвалидностью", - говорится в сообщении.
Также при расчете пенсии указанной категории чернобыльцев учитывается показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, с которого уплачены страховые взносы, за 2006 год.
В то время как для других категорий пенсионеров-чернобыльцев предусмотрено применение такого показателя на уровне среднего показателя за 2014, 2015, 2016 годы.
Отмечается, что, учитывая признаки дискриминации в пенсионном обеспечении, было открыто производство омбудсмена.
В ходе производства на запрос уполномоченного по правам человека Министерство социальной политики заявило, что рассмотрение этого вопроса является следующим этапом реформы в сфере пенсионного обеспечения.
"Вместе с тем, учитывая социальную значимость данного вопроса, уполномоченным по правам человека внесено представление премьер-министру Владимиру Гройсману о принятии мер с целью обеспечения надлежащего, без дискриминации, пенсионного обеспечения всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении омбудсмена.