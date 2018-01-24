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Лутковская просит Гройсмана устранить дискриминацию в пенсиях

Среда, 24 января 2018, 16:39

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская просит премьер-министра Владимира Гройсмана устранить дискриминационные подходы к пенсионному обеспечению ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в сообщении офиса омбудсмена от 24 января.

Речь идет об участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые не были военнослужащими срочной службы.

"Этой категории лиц не предоставлена ​​возможность получать пенсию по инвалидности из расчета пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января, как это предусмотрено для лиц, принимавших участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы во время прохождения действительной срочной службы и вследствие этого ставших лицами с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Также при расчете пенсии указанной категории чернобыльцев учитывается показатель средней заработной платы (дохода) в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, с которого уплачены страховые взносы, за 2006 год.

В то время как для других категорий пенсионеров-чернобыльцев предусмотрено применение такого показателя на уровне среднего показателя за 2014, 2015, 2016 годы.

Отмечается, что, учитывая признаки дискриминации в пенсионном обеспечении, было открыто производство омбудсмена.

В ходе производства на запрос уполномоченного по правам человека Министерство социальной политики заявило, что рассмотрение этого вопроса является следующим этапом реформы в сфере пенсионного обеспечения.

"Вместе с тем, учитывая социальную значимость данного вопроса, уполномоченным по правам человека внесено представление премьер-министру Владимиру Гройсману о принятии мер с целью обеспечения надлежащего, без дискриминации, пенсионного обеспечения всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - говорится в сообщении омбудсмена.

Украинская правда

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Темы: пенсиичернобыльцыправа человека
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