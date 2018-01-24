Могильов: На останній зустрічі Янукович говорив про загрозу життю

Екс-глава Ради міністрів АРК, екс-глава МВС Анатолій Могильов заявив, що під час зустрічі 21 лютого 2014 року в Києві з екс-президентом Віктором Януковичем той говорив йому про загрозу своєму життю.



Про це Могильов розповів 24 січня під час надання свідчень в Оболонському райсуді Києва у справі про держзраду Януковича, передає "Інтерфакс-Україна".



"Останній раз я бачився з Януковичем 21 лютого. 20 лютого був дзвінок від нього з пропозицією приїхати до Києва. 20 лютого ми не зустрілися, це сталося вже 21-го близько 11-12 годин дня. Була коротка розмова на пару хвилин", – сказав Могильов.



"Янукович сказав, що його життю загрожує небезпека, що в Києві багато людей, які мають зброю, так би мовити незаконних збройних формувань, тому йому потрібно з Києва їхати", – додав він.



Могильов також розповів про обставини захоплення в лютому 2014 року адмінбудівель у Криму.



За його словами, після захоплення невідомими особами в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року будівель Верховної Ради і Ради міністрів АРК від нової центральної влади в Києві не надійшло "жодних зрозумілих команд" із реагування на цю ситуацію.



"Я передав цю інформацію в Кримський главк, розмовляв з кимось із керівництва АП, Сенченком чи Пашинським, ми передали в СБУ Наливайченку відеозапис із захоплення будівель. Після цього ніяких зрозумілих команд з Києва не надходило", – заявив він.



На думку Могильова, відповідно до законів України про введення воєнного стану і про проведення АТО після подій 26-27 лютого 2014 року були всі підстави проводити відповідні силові заходи з реагування на захоплення органів влади.



Екс-глава Радміну АРК відзначив, що приналежність осіб, які захопили державні будівлі до якихось держав встановити було неможливо, тому що ні в кого з них не було жодних розпізнавальних знаків, а можна було тільки припускати.



"Я вважаю, що це були люди, у всякому разі, проросійськи налаштовані. У мене немає фактів, що це були представники Збройних сил конкретної держави", - сказав він.



За його словами, в подальшому інформацію про російських військових у Криму він отримував тільки з преси.