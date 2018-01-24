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Могилев: На последней встрече Янукович говорил об угрозе жизни

Среда, 24 января 2018, 17:07

Экс-глава Совета министров АРК, экс-глава МВД Анатолий Могилев заявиил, что во время встречи 21 февраля 2014 года в Киеве с экс-президентом Виктором Януковичем тот говорил ему об угрозе своей жизни.

Об этом Могилев рассказал 24 января во время дачи показаний в Оболонском райсуде Киева по делу о госизмене Януковича, передает "Интерфакс-Украина".

"Последний раз я виделся с Януковичем 21 февраля. 20 февраля был звонок от него с предложением приехать в Киев. 20 февраля мы не встретились, это случилось уже 21-го около 11-12 часов дня. Был короткий разговор на пару минут", – сказал Могилев.

"Янукович сказал, что его жизни угрожает опасность, что в Киеве много людей, имеющих оружие, так сказать незаконных вооруженных формирований, поэтому ему нужно из Киева уезжать", – добавил он.

Могилев также рассказал об обстоятельствах захвата в феврале 2014 года здания Совета министров Крыма.

По его словам, после захвата неизвестными лицами в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года зданий Верховной Рады и Совмина АРК от новой центральной власти в Киеве не поступило "никаких вразумительных команд" по реагированию на эту ситуацию.

"Я передал эту информацию в Крымский главк, разговаривал с кем-то из руководства АП, Сенченко или Пашинским, мы передали в СБУ Наливайченко видеозаписи по захвату зданий. После этого никаких вразумительных команд из Киева не поступало", заявил он.

По мнению Могилева, в соответствии с законами Украины о введении военного положения и о проведении АТО после событий 26-27 февраля 2014 года были все основания проводить соответствующие силовые мероприятия по реагированию на захват органов власти.

Экс-глава Совмина АРК отметил, что принадлежность захвативших государственные здания лиц к каким-то государствам установить было невозможно, потому что ни у кого из них не было никаких опознавательных знаков, а можно было только предполагать.

"Я полагаю, что это были люди, во всяком случае, пророссийски настроенные. У меня нет фактов, что это были представители Вооруженных сил конкретного государства", - сказал он.

По его словам, в дальнейшем информацию о российских военных в Крыму он получал только из прессы.

Темы: Януковичсуд
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