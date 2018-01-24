Режим Лукашенка заблокував незалежний сайт у Білорусі

У Білорусі заблоковано доступ до незалежного сайту "Хартыя-97".

Про це повідомляє 24 січня портал TUT.BY.

За даними журналістів, сайт "Хартыя-97" внесли до списку обмеженого доступу для постачальників інтернет-послуг.

Ресурс опинився в списку 24 січня на підставі рішення Міністерства інформації.

TUT.BY

При цьому ресурс відкривається з інших країн.

Творці сайту закликали журналістів, правозахисників і читачів до солідарності:



"Блокуванням найбільш відвідуваного незалежного сайту завдано чергового удару по свободі слова в Білорусі. 20 років з нами боролися влади шляхом різних репресій: від блокувань до арештів і вбивств журналістів. Ми будемо захищати сайт усіма доступними способами, в тому числі на міжнародному рівні".

У грудні 2017 року Білорусі був заблокований сайт "Белорусский партизан". Тоді Міністерство інформації прийняло таке рішення "за результатами моніторингу, який виявив систематичне порушення законодавства про засоби масової інформації".

У Білорусі список сайтів, які підлягають блокуванню, складається на підставі рішень, прийнятих Міністерством інформації. Ініціювати блокування ресурсу може будь-який громадянин Білорусі - для цього він робить відповідний запит до профільного відомства.

Якщо Мінінформ приймає рішення про блокування, то протягом трьох робочих днів повідомляє про це власника сайту (якщо це білоруська компанія або громадянин країни) і Державну інспекцію з нагляду за електрозв'язком.

Інспекція веде список сайтів, які підлягають блокуванню. Провайдери мають доступ до цього списку і повинні перевіряти його щодня. Після того, як сайт включають до списку, постачальники інтернет-послуг зобов'язані закрити до нього доступ протягом доби.