Режим Лукашенко заблокировал независимый сайт в Беларуси

В Беларуси заблокирован доступ к независимому сайту "Хартыя-97".

Об этом сообщает 24 января портал TUT.BY.

По данным журналистов, сайт "Хартыя-97" внесен в список ограниченного доступа для поставщиков интернет-услуг. При этом ресурс открывается из других стран.

Ресурс оказался в списке 24 января на основании решения Министерства информации.

TUT.BY

Создатели сайта призвали журналистов, правозащитников и читателей к солидарности:



"Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт всеми доступными способами, в том числе на международном уровне".

В декабре 2017 года в Беларуси был заблокирован сайт "Белорусский партизан". Тогда Министерство информации приняло такое решение "по результатам мониторинга, который выявил систематическое нарушение законодательства о средствах массовой информации".

В Беларуси список сайтов, подлежащих блокировке, составляется на основании решений, принимаемых Министерством информации. Инициировать блокировку ресурса может любой гражданин Беларуси – для этого он делает соответствующий запрос в профильное ведомство.

Если Мининформ принимает решение о блокировке, то в течение трех рабочих дней уведомляет об этом владельца сайта (если это белорусская компания или гражданин страны) и Государственную инспекцию по надзору за электросвязью (БелГИЭ).

Инспекция ведет список сайтов, подлежащих блокировке. Провайдеры имеют доступ к этому списку и должны проверять его ежедневно. После того, как сайт включают в список, поставщики интернет-услуг обязаны закрыть к нему доступ в течение суток.