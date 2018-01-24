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ПАРЄ обрала Дуню Міятович комісаром з прав людини

Середа, 24 січня 2018, 19:01

Колишню спецпредставницю ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуню Міятович обрали комісаром Ради Європи з прав людини.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Парламентська асамблея Ради Європи обрала Міятович з невеликою перевагою – 107 голосів проти 103 у наступного кандидата.

Як повідомляла Європейська правда, фаворитом виборів вважали француза П’єр-Іва Ле Борня, який донедавна був членом ПАРЄ і був особисто знайомий з багатьма депутатами. У першому турі він набрав 105 голосів, Дуня Міятович мала підтримку 76 депутатів. На третьому місці був найбільш проукраїнський претендент, словенський міністр Горан Клеменчич (67 голосів).

Однак у другому голосуванні Міятович вдалося обійти конкурента.

ВИПРАВЛЕНО: За правилами ПАРЄ, у другому турі у бюлетені так само лишилися три прізвища, але для перемоги було достатньо відносної, а не абсолютної більшості. Очевидно, що чимало депутатів, які спершу підтримували Клеменчича, вирішили віддати голоси Міятович, вона отримала 107 голосів, а Ле Борнь - 103. Клеменчич у другому турі отримав лише 19 голосів.

Представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба вже привітав переможницю. "Бажаю успіху на посаді. Очікую від неї принципової та активної роботи для захисту прав людини в окупованих Криму та на Донбасі, звільнення наших політв’язнів в Росії", - написав посол у своєму твіттері.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄправа людини
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