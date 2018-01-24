ПАРЄ обрала Дуню Міятович комісаром з прав людини

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Середа, 24 січня 2018, 20:01

Колишню спецпредставницю ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуню Міятович обрали комісаром Ради Європи з прав людини.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Парламентська асамблея Ради Європи обрала Міятович з невеликою перевагою – 107 голосів проти 103.

Як повідомляла Європейська правда, у фіналі виборів змагалися Дуня Міятович та колишній французький депутат. Фаворитом виборів вважали француза П’єр-Іва Ле Борня, який донедавна був членом ПАРЄ і був особисто знайомий з багатьма депутатами. У першому турі він набрав 105 голосів. Однак у другому голосуванні Міятович вдалося обійти конкурента.

Найбільш проукраїнський претендент, словенський міністр Горан Клеменчич, випав зі змагання ще у першому турі.

Представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба вже привітав переможницю. "Бажаю успіху на посаді. Очікую від неї принципової та активної роботи для захисту прав людини в окупованих Криму та на Донбасі, звільнення наших політв’язнів в Росії", - написав посол у своєму твіттері.

Теми: ПАРЄ права людини
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