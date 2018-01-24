ПАСЕ избрала Дуню Миятович комиссаром по правам человека

Бывшего спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович избрали комиссаром Совета Европы по правам человека.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала Миятович с небольшим преимуществом – 107 голосов против 103 у следующего кандидата.

Как сообщала Европейская правда, фаворитом выборов считали француза Пьер-Ива Ле Борня, который до недавнего времени был членом ПАСЕ и был лично знаком со многими депутатами. В первом туре он набрал 105 голосов, Дуня Миятович имела поддержку 76 депутатов. На третьем месте был наиболее проукраинский претендент, словенский министр Горан Клеменчич (67 голосов).

Однако во втором голосовании Миятович удалось обойти конкурента.

ИСПРАВЛЕНО: По правилам ПАСЕ, во втором туре в бюллетене так же остались три фамилии, но для победы было достаточно относительного, а не абсолютного большинства. Очевидно, что немало депутатов, которые сначала поддерживали Клеменчича, решили отдать голоса Миятович, она получила 107 голосов, а Ле Борнь - 103. Клеменчич во втором туре получил лишь 19 голосов.

Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба уже поздравил победительницу. "Желаю успеха на посту. Ожидаю от нее принципиальной и активной работы для защиты прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождение наших политзаключенных в России", - написал посол в своем твиттере.