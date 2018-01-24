ПАСЕ избрала Дуню Миятович комиссаром по правам человека

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Среда, 24 января 2018, 20:01

Бывшего спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович избрали комиссаром Совета Европы по правам человека.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала Миятович с небольшим перевесом – 107 голосов против 103.

Как сообщала Европейская правда, в финале выборов соревновались Дуня Миятович и бывший французский депутат. Фаворитом выборов считали француза Пьер-Ива Ле Борня, который до недавнего времени был членом ПАСЕ и был лично знаком со многими депутатами. В первом туре он набрал 105 голосов. Однако во втором голосовании Миятович удалось обойти конкурента.

Наиболее проукраинский претендент, словенский министр Горан Клеменчич, выпал из соревнования еще в первом туре.

Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба уже поздравил победительницу. "Желаю успеха на посту. Ожидаю от нее принципиальной и активной работы для защиты прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождение наших политзаключенных в России", - написал посол в своем твиттере.

Темы: ПАСЕ права человека
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