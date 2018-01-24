ПАСЕ избрала Дуню Миятович комиссаром по правам человека
Бывшего спецпредставителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуню Миятович избрали комиссаром Совета Европы по правам человека.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
Парламентская ассамблея Совета Европы избрала Миятович с небольшим перевесом – 107 голосов против 103.
Как сообщала Европейская правда, в финале выборов соревновались Дуня Миятович и бывший французский депутат. Фаворитом выборов считали француза Пьер-Ива Ле Борня, который до недавнего времени был членом ПАСЕ и был лично знаком со многими депутатами. В первом туре он набрал 105 голосов. Однако во втором голосовании Миятович удалось обойти конкурента.
Наиболее проукраинский претендент, словенский министр Горан Клеменчич, выпал из соревнования еще в первом туре.
Представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба уже поздравил победительницу. "Желаю успеха на посту. Ожидаю от нее принципиальной и активной работы для защиты прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождение наших политзаключенных в России", - написал посол в своем твиттере.