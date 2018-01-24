Порошенко після зустрічі з Лагард: Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ

Президент України Петро Порошенко зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард у Давосі. Під час переговорів вони, зокрема, говорили про призначення нового голови Нацбанку України.

Про це Лагард і Порошенко повідомили журналістам після спільної зустрічі.

"Зустріч з президентом Порошенком та членами його команди була дуже продуктивною і приємною. Це дало нам шанс обговорити всі заходи, які вже вживаються і ми сподіваємося, що наше обговорення посприяє запровадженню інших заходів, про які ми говорили. Ми говорили про те, що в Україні призначать нового голову НБУ", - заявила директор МВФ.

Радий зустрічі з Директором-розпорядником МВФ @Lagarde в рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в #Davos18 pic.twitter.com/HQQcAxKo50 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2018

Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

"За останні півроку ми запровадити довгий перелік реформ і ми будемо продовжувати ефективну співпрацю у різних сферах та виконувати те, про що ми погодилися сьогодні під час зустрічі і до цього. Я сподіваюся на дуже довгу та ефективну співпрацю (з МВФ – УП)", - зазначив президент.

Україна підтверджує свою готовність до продовження плідної співпраці з Міжнародним валютним фондом як важливим чинником зміцнення макроекономічної стабільності та індикатора довіри до проведення внутрішніх реформ#WEF2018 #Davos18 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2018

Він наголосив, що Україні дуже важливо продовжувати таку співпрацю у 2018 році і подякував партнерам з МВФ за підтримку.