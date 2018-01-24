Порошенко після зустрічі з Лагард: Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ

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Середа, 24 січня 2018, 21:01

Президент України Петро Порошенко зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крістін Лагард у Давосі. Під час переговорів вони, зокрема, говорили про призначення нового голови Нацбанку України.

Про це Лагард і Порошенко повідомили журналістам після спільної зустрічі.

"Зустріч з президентом Порошенком та членами його команди була дуже продуктивною і приємною. Це дало нам шанс обговорити всі заходи, які вже вживаються і ми сподіваємося, що наше обговорення посприяє запровадженню інших заходів, про які ми говорили. Ми говорили про те, що в Україні запровадять нову голову НБУ", - заявила директор МВФ.

Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.

"За останні півроку ми запровадити довгий перелік реформ і ми будемо продовжувати ефективну співпрацю у різних сферах та виконувати те, про що ми погодилися сьогодні під час зустрічі і до цього. Я сподіваюся на дуже довгу та ефективну співпрацю (з МВФ – УП)", - зазначив президент.

Він наголосив, що Україні дуже важливо продовжувати таку співпрацю у 2018 році і подякував партнерам з МВФ за підтримку.

 

Українська правда
Теми: Порошенко МВФ
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