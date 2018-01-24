Порошенко после встречи с Лагард: Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ

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Среда, 24 января 2018, 21:01

Президент Украины Петр Порошенко встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе. Во время переговоров они, в частности, говорили о назначении нового председателя Нацбанка Украины.

Об этом Лагард и Порошенко сообщили журналистам после совместной встречи.

"Встреча с президентом Порошенко и членами его команды была очень продуктивной и приятной. Это дало нам шанс обсудить все меры, которые уже принимаются и мы надеемся, что наше обсуждение поспособствует внедрению других мероприятий, о которых мы говорили. Мы говорили о том, что в Украине назначат нового главу НБУ ", - заявила директор МВФ.

Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

"За последние полгода мы ввели длинный перечень реформ и мы будем продолжать эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнять то, о чем мы согласились сегодня во время встречи и до этого. Я надеюсь на очень долгое и эффективное сотрудничество (с МВФ - УП)", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Украине очень важно продолжать такое сотрудничество в 2018 году и поблагодарил партнеров из МВФ за поддержку.

 

Украинская правда
Темы: Порошенко МВФ
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