Порошенко после встречи с Лагард: Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ

Президент Украины Петр Порошенко встретился с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард в Давосе. Во время переговоров они, в частности, говорили о назначении нового председателя Нацбанка Украины.

Об этом Лагард и Порошенко сообщили журналистам после совместной встречи.

"Встреча с президентом Порошенко и членами его команды была очень продуктивной и приятной. Это дало нам шанс обсудить все меры, которые уже принимаются и мы надеемся, что наше обсуждение поспособствует внедрению других мероприятий, о которых мы говорили. Мы говорили о том, что в Украине назначат нового главу НБУ ", - заявила директор МВФ.

Радий зустрічі з Директором-розпорядником МВФ @Lagarde у рамках 48-го щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в #Davos18 pic.twitter.com/HQQcAxKo50 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2018

Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

"За последние полгода мы ввели длинный перечень реформ и мы будем продолжать эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнять то, о чем мы согласились сегодня во время встречи и до этого. Я надеюсь на очень долгое и эффективное сотрудничество (с МВФ - УП)", - отметил президент.

Україна підтверджує свою готовність до продовження плідної співпраці з Міжнародним валютним фондом як важливим чинником зміцнення макроекономічної стабільності та індикатора довіри до проведення внутрішніх реформ#WEF2018 #Davos18 — Петро Порошенко (@poroshenko) January 24, 2018

Он подчеркнул, что Украине очень важно продолжать такое сотрудничество в 2018 году и поблагодарил партнеров из МВФ за поддержку.