ОБСЄ за добу зафіксувала більше 60 вибухів на Донбасі

179 переглядів
Четвер, 25 січня 2018, 02:23

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 22 січня по 19:30 23 січня зафіксувала 66 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 24 січня.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, 65 вибухів проти близько 280 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню (вибух), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано приблизно 230 вибухів", - наголосили в ОБСЄ.

"СММ зафіксувала бойові броньовані машини в зоні безпеки. На східній околиці підконтрольного урядові Маріуполя спостерігачі зафіксували бойову машину піхоти (БМП-2). У непідконтрольному урядові Донецьку спостерігачі бачили БТР-80", - йдеться у звіті.

Теми: ОБСЄ Донбас
powered by lun.ua
По темі
П'яний бойовик на Ладі "наїхав" на патруль ОБСЄ 23 січня 2018, 18:01
Хуг: Сторони на Донбасі готуються до посилення бойових дій 23 січня 2018, 11:12
ОБСЄ підтвердила загибель чоловіка внаслідок обстрілу автобуса у "сірій зоні" 23 січня 2018, 03:12
Усі новини
Головні новини
Хроніка 25 січня. Помаранчева революція закінчилася, а Яценюк відмовив Януковичу
Росія направила на Донбас 73-й "гумконвой"
Захист оскаржив запобіжний захід стосовно Балуха
Лагард на зустрічі з Порошенком: Україна має прискорити темп реформ
Усі новини
здоров'я

Що таке електронна система охорони здоров’я, і як вона працюватиме

Кіно

Короткометражка з України отримала три нагороди кінофестивалю в США