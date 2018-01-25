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ОБСЄ за добу зафіксувала більше 60 вибухів на Донбасі

Четвер, 25 січня 2018, 01:23

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 22 січня по 19:30 23 січня зафіксувала 66 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 24 січня.

"У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, 65 вибухів проти близько 280 відповідно)", - повідомили спостерігачі.

"У Луганській області Місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню (вибух), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано приблизно 230 вибухів", - наголосили в ОБСЄ.

"СММ зафіксувала бойові броньовані машини в зоні безпеки. На східній околиці підконтрольного урядові Маріуполя спостерігачі зафіксували бойову машину піхоти (БМП-2). У непідконтрольному урядові Донецьку спостерігачі бачили БТР-80", - йдеться у звіті.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОБСЄДонбас
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