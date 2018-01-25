ОБСЕ за сутки зафиксировала более 60 взрывов на Донбассе

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Четверг, 25 января 2018, 02:23

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 22 января по 19:30 23 января зафиксировала 66 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 24 января.

"В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в частности, 65 взрывов против около 280 соответственно)", - сообщили наблюдатели.

"В Луганской области Миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня (взрыв), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано примерно 230 взрывов", - подчеркнули в ОБСЕ.

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности. На восточной окраине подконтрольного правительству Мариуполя наблюдатели зафиксировали боевую машину пехоты (БМП-2). В неподконтрольном правительству Донецке наблюдатели видели БТР-80", - говорится в отчете.

Темы: ОБСЕ Донбасс
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