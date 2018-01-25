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Доба в АТО: 3 обстріли, 1 травмований

Четвер, 25 січня 2018, 05:28

За минулу добу, 24 січня, бойовики 3 рази порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ отримав поранення.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Минулої доби ворожі збройні провокації не припинилися. Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів українських захисників, зокрема й із озброєння, яке давно мало б бути відведеним на встановлені відстані", - йдеться у звіті.

На Луганському напрямку ворог зі стрілецької зброї провокував наших захисників біля населених пунктів Станиця Луганська і Кряківка.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь зі 120-ти та 82-мм мінометів на підступах до Лебединського.

"Унаслідок одного з ворожих обстрілів отримав поранення військовослужбовець Збройних Сил України. Його оперативно доставлено до військового госпіталю та надано необхідну медичну допомогу", - наголосили у штабі АТО.

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Теми: АТОДонбас
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