Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ВСУ травмирован

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Четверг, 25 января 2018, 06:28

За прошедшие сутки, 24 января, боевики 3 раза нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки вооруженные провокации врага не прекратились. Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы опорных пунктов украинских защитников, в том числе с вооружения, которое давно должно быть отведенным на установленные расстояния", - говорится в отчете.

На Луганском направлении враг из стрелкового оружия провоцировал наших защитников возле населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На Донецком направлении противник, на Приазовье, вел огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому.

"В результате одного из вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь", - подчеркнули в штабе АТО.

Темы: АТО Донбасс
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