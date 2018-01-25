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У Криму нові обшуки, забрали кримського татарина, якого колись катували

Четвер, 25 січня 2018, 09:06

В анексованому Росією Криму з ранку 25 січня відбуваються обшуки у кримських татар, Енвера Кроша й Ебазера Іслямова  після обшуків у їхніх домівках забрали в райвідділки поліції.

Про це повідомляють кілька кримських татар у Facebook.

"Сьогодні проходять обшуки – і один із них проходить в Енвера Кроша у Джанкої", – написав юрист Еміль Курбедінов.

"Я хотів би нагадати: Енвер Крош зазнав тортур електричним струмом у грудні 2015 року. Його обманом завели в відділ поліції, де були вже співробітники ФСБ, які почали схиляти Енвера до співпраці", – зазначив він.

"Коли вони зрозуміли, що Енвер не піде з ними на співпрацю, то віддали розпорядження місцевим поліцаям катувати його! І ті, натягнувши мішок на голову Енверу привели його в якісь каземати і катували! Катували довго і з пристрастю. Енвер залишився в живих і розповів свою історію в тому числі і в ЗМІ", – додав Курбедінов.

За його словами, Крош "до останнього дня не залишив мирну боротьбу і активно брав участь у політичному й громадському житті Криму, виходив із одиночним пікетом".

У свою чергу, Луфтіє Зудіева повідомила: "Оголошено план "Фортеця". Всім терміново сказали покинути територію, прилеглу до Джанкойського РВВС".

"Спочатку силовики приїжджають о 7 ранку в повній амуніції і на декількох машинах. Людину забирають з дому за адміністративною (!) справою, везуть до райвідділу, не даючи можливості пройти в будівлю ні родичам, ні захиснику, нагнітаючи ситуацію серед простих людей. А потім дорікають родичам і друзям, що вони "штурмують будівлю поліції" і "збирають мітинги", – написала вона.



Зудієва назвала це "черговою акцією залякування як самого Енвера, так і активістів".

Прокремлівська "поліція" нібито планує відпустити Кроша по обіді.

Крім того, Ебазера Іслямова після обшуку в селі Розливи Нижньогірського району привезли у Нижньогірський РВВС. Його дружина сказала силовикам про пухлини в його голові. але це не зупинило їх, повідомляє Кримська солідарність.



Біля будівлі МВС Нижньогірська також зібралися люди.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримкримські татарианексія
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