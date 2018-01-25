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В Крыму новые обыски, увезли крымского татарина, которого когда-то пытали

Четверг, 25 января 2018, 09:06

В аннексированном Россией Крыму с утра 25 января проходят обыски у крымских татар, Энвера Кроша и Эбазера Ислямова после обысков в их домах забрали в райотделы полиции.

Об этом сообщают несколько крымских татар в Facebook.

"Сегодня проходят обыски и один из них проходит у Энвера Кроша в Джанкое", – написал юрист Эмиль Курбединов.

"Я хотел бы напомнить: Энвер Крош подвергся пыткам электрическим током в декабре 2015 года. Его обманом завели в отдел полиции, где были уже сотрудники ФСБ, которые начали склонять Энвера к сотрудничеству", – отметил он.

"Когда они поняли, что Энвер не пойдет с ними на сотрудничество, то отдали распоряжение местным полицаям пытать его! И те, натянув мешок на голову Энверу привели его в какие-то казематы и пытали! Пытали долго и с пристрастием. Энвер остался в живых и рассказал свою историю в том числе и в СМИ", – добавил Курбединов.

По его словам, Крош "до последнего дня не оставил мирную борьбу и активно участвовал в политической и общественной жизни Крыма, выходил с одиночным пикетом".

В свою очередь, Луфтие Зудиева сообщила: "Объявлен план "Крепость". Всех срочно потребовали покинуть территорию, прилегающую к Джанкойскому РОВД".

"Сначала силовики приезжают в 7 утра в полной амуниции и на нескольких машинах. Человека забирают из дома по административному (!) делу, везут в райотдел, не давая возможности пройти в здание ни родственникам, ни защитнику, нагнетая ситуацию среди простых людей. А потом упрекают родственников и друзей, что они "штурмуют здание полиции" и "собирают митинги", – написала она.



Зудиева назвала это "очередной акцией устрашения как самого Энвера, так и активистов".

Прокремлевская "полиция" якобы намерена отпустить Кроша после обеда.

Кроме того, Эбазера Ислямова после обыска в селе Разливы Нижнегорского района привезли в нижнегорское РОВД. Его жена сказала силовикам про опухоли в его голове. но это не остановило их, сообщает Крымская солидарность.

У здания МВД Нижнегорска также собрались люди.

Алена Рощенко, УП
Темы: Крымкрымские татарыаннексия
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