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Чубаров каже, що в мітингарів у Сімферополі могли стріляти у 2014-му

Четвер, 25 січня 2018, 09:48

Один із лідерів кримських татар Рефат Чубаров припускає, що 26 лютого 2014 року біля Верховної Ради Криму в Сімферополі могли спровокувати кровопролиття.

Про це він сказав під час допиту в Оболонському райсуді Києва у справі проти екс-президента Віктора Януковича щодо державної зради.

"О 14 годині 26 лютого начальник головного управління СБУ передзвонив і сказав, що в натовпі (16 тисяч) є двоє людей з автоматом Калашнікова, що вони приїхали з Севастополя. Він сказав, що в СБУ знають інформацію, але не можуть цих людей вирахувати і нейтралізувати", – розповів Чубаров.

"Він також сказав, що ці люди в якийсь момент можуть відкрити стрільбу по людях. Я спитав, у чий бік. Мені відповіли, що невідомо, але для того, щоб спровокувати смерті", – додав він.

 

Як відомо, 26 лютого 2014 року в Сімферополі відбувся мітинг із сутичками між проукраїнськи налаштованими людьми й прихильниками Росії.

В анексованому Криму судять деяких кримських татар, які брали участь у ньому.  

Оксана Коваленко, Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КримЧубаровРосіяанексіямітинги
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