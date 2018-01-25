Україна перестала бути країною, проти якої найбільше справ у ЄСПЛ

Україна втратила "лідерство" за кількістю справ, які перебувають на розгляді Страсбурзького суду.

Про це повідомив журналістам у Страсбурзі президент Суду Гвідо Раймонді.

Станом на 1 січня 2018 року на розгляді ЄСПЛ перебувало приблизно 7100 скарг, що є четвертим показником серед країн-членів Ради Європи.

В першій трійці – Туреччина (7500), Росія (7750) та Румунія (9900).

Рік тому Україна обіймала перше місце за цим показником, тоді на розгляді Суду перебувало понад 18 тисяч скарг на нашу державу. Настільки серйозне зниження пов’язане із безпрецедентним рішенням "Бурмич та інші проти України", за яким ЄСПЛ викреслив зі свого реєстру понад 12 тисяч скарг на Україну про системне невиконання рішень національних судів, передавши їх розгляд у Комітет міністрів.

Таким чином, якщо не брати до розгляду групу "Бурмич та інші", то кількість інших справ у ЄСПЛ лише зросла.

Європейська правда