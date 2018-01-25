Вибори-2019: Порошенко відповів, чи спробує піти на другий термін
Президент Петро Порошенко каже, що вирішить, чи балотуватися на другий президентський термін, за певних умов.
Про це він заявив у четвер вранці на "Українському сніданку" у швейцарському Давосі, відповідаючи на питання про його участь у виборах президента.
"У нас ще більше року до виборів, цикл почнеться тільки восени", - цитує його слова "Інтерфакс-Україна".
"Моє рішення буде залежати від того, наскільки наступні півроку будуть успішними", - додав Порошенко.
Як відомо, чергові вибори президента України відбудуться навесні 2019 року.
У 2016 році Ігор Гринів, колишній голова фракції БПП, політтехнолог і один із найближчих президентських соратників, у невимушеній атмосфері львівського Alfa Jazz Fest сказав, що Порошенко братиме участь в президентській кампанії 2019 року.
"Президент піде на другий термін, і це страшна і велика відповідальність", – сказав він в інтерв'ю УП.
На відміну від свого політтехнолога президент більш стриманий і обережний у відповідях.
"Згідно з Конституцією кожен громадянин, якому виповнилося 35 років, має право балотуватися в президенти. Я вже маю 35 років. Думаю, на сьогоднішній день зарано говорити про склад кандидатів у президенти", –з напівпосмішкою відповідав Порошенко на питання щодо можливості балотуватися на другий термін під час своєї прес-конференції 14 травня 2017 року.
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