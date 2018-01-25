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Выборы-2019: Порошенко ответил, попытается ли пойти на второй срок

Четверг, 25 января 2018, 10:31
Петр Порошенко выступает в Давосе
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко говорит, что примет решение о баллотировании на второй президентский срок при определенных условиях.

Об этом заявил в четверг утром на "Украинском завтраке" в швейцарском Давосе, отвечая на вопрос о его участии в выборах президента.

"У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью", - цитирует его слова "Интерфакс-Украина".

"Мое решение будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными", - добавил Порошенко.

Как известно, очередные выборы президента Украины пройдут весной 2019 года.

В 2016 году Игорь Грынив, бывший глава фракции БПП, политтехнолог и один из ближайших президентских соратников, сказал, что Порошенко будет участвовать в президентской кампании 2019 года.

"Президент пойдет на второй срок, и это страшная и большая ответственность", - сказал он в интервью УП.

В отличие от своего политтехнолога президент был более сдержан и осторожен в ответах.

"Согласно Конституции каждый гражданин, которому исполнилось 35 лет, имеет право баллотироваться в президенты. Я уже имею 35 лет. Думаю, на сегодняшний день рано говорить о составе кандидатов в президенты", -с еле заметной улыбкой ответил Порошенко на вопрос о намерении баллотироваться на второй срок 14 мая 2017 года.

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Темы: виборыпрезидентПорошенко
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