ЄСПЛ розглядає 3800 скарг проти України через наслідки російської агресії

Понад половина скарг проти України, які перебувають в черзі на розгляд Європейського суду з прав людини, пов’язані з російською агресією в Криму та українсько-російським конфліктом на Донбасі.

Про це заявив у відповідь на запитання "Європейської правди" президент ЄСПЛ Гвідо Раймонді.

За його словами, велика кількість справ проти України (наша держава за цим показником перебуває на четвертому місці) "значною мірою пов’язана саме з цими подіями".

"В реєстрі суду перебуває близько 3800 скарг проти України, пов’язаних із цим. Також ми розглядаємо 5 міждержавних скарг Україна проти Росії", - пояснив він.

Кількість скарг, поданих громадянами та юридичними особами проти Росії, значно менша – в суді зареєстровано 242 таких скарги, стверджують в ЄСПЛ.

Кількість справ, які чекають на розгляд, несуттєво зросла порівняно з попереднім роком, тоді в суді говорили про 3619 справ, де відповідачем є Україна. Натомість кількість скарг проти РФ за той самий період зросла на 50% - торік в реєстрі ЄСПЛ було 160 таких справ.