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ЕСПЧ рассматривает 3800 жалоб против Украины из-за последствий российской агрессии

Четверг, 25 января 2018, 11:08

Более половины жалоб против Украины, находящихся в очереди на рассмотрение Европейского суда по правам человека, связаны с российской агрессией в Крыму и российско-украинским конфликтом на Донбассе.

Об этом заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды", президент ЕСПЧ Гвидо Раймонди.

По его словам, большое количество дел против Украины (наше государство по этому показателю находится на четвертом месте) "в значительной степени связано именно с этими событиями".

"В реестре суда находится около 3800 жалоб против Украины, связанных с этим. Также мы рассматриваем пять межгосударственных жалоб Украины против России", - пояснил он.

Количество жалоб, поданных гражданами и юридическими лицами против России, значительно меньше - в суде зарегистрировано 242 такие жалобы, утверждают в ЕСПЧ.

Количество дел, ожидающих рассмотрения, несущественно выросло по сравнению с предыдущим годом, тогда в суде говорили о 3619 делах, где ответчиком является Украина. Количество жалоб против РФ за тот же период выросло на 50% - в прошлом году в реестре ЕСПЧ было 160 таких дел.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкраинаРосcияправа человекасудЕС
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