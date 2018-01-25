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Волкер зустрівся з нардепами: спочатку з "Опоблоком", потім – з іншими

Четвер, 25 січня 2018, 11:27

Спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер провів зустрічі з депутатами Верховної Ради та звільненими з полону ОРДЛО заручниками.

Згідно з повідомленням прес-служби партії "Опозиційний блок", з парламентарями цієї політичної сили американець зустрівся у середу, 24 січня, в Києві.

"Відбулася робоча зустріч спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера з представниками партії "Опозиційний блок" Юрієм Бойком (голова фракції – ред.) і Сергієм Льовочкіним", - йдеться в прес-релізі.

За інформацією партії, сторони обговорили ситуацію і шляхи мирного врегулювання на Донбасі. Інших подробиць зустрічі "Опоблок" не розкриває.

 

Як повідомляє у Facebook депутат від БПП Дмитро Лубінець, вже у четвер, 25 січня, представник Держдепу зустрівся з групою нардепів з інших фракцій.

"Сьогодні відбулася зустріч групи народних депутатів України з Спецпредставником США по Україні Куртом Волкером … обговорили можливі варіанти врегулювання військового конфлікту на сході України", - розповідає він.

 

За словами Лубінця, на зустрічі також говорили про порушення прав людини і відсутність мобільного зв'язку на окупованій території.

"Особисто мені сподобалося, що спецпредставник акцентував увагу на необхідності відновлення контролю над державним кордоном, без якого неможливо провести реінтеграцію окупованих територій", - додав він.

Також у четвер Волкер разом з послом США в Україні Марією Йованович провів зустріч зі звільненими українськими заручниками. Про це пише у Facebook перший заступник голови Ради Ірина Геращенко.

"Дуже важливо, що наші американські партнери з перших вуст почули правду про тортури і знущання, примусову працю , коли наших військових примушували розбирати завали ДАП, відсутність доступу до медицини, заборону на дзвінок рідним, недопуск МКЧХ до заручників", - розповідає віце-спікер.

При цьому вона повідомила, що ключовою темою зустрічі було звільнення всіх, хто ще залишаються в тюрмах ОРДЛО і Росії.

 

"Звільнені військові передали нашим американським партнерам лист від родин хлопців, які залишаються в тюрмах. Вони просили всіх нас докласти всіх можливих зусиль, аби витягти всіх. І з ОРДЛО, і з РФ", - пише Геращенко.

Теми: СШАВерховна РадаДонбас
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