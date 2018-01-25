В штабі АТО уточнили стан пораненого під Кряківкою бійця

За добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це розповів на брифінгу 25 січня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Вчора внаслідок обстрілів наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Кряківки один наш захисник отримав поранення", – сказав він.

За словами Гуцуляка, бійця оперативно доставили до медичного закладу.

"Стан його здоров'я – середньої важкості", – уточнив речник АТО.

За даними штабу, минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 3 ворожі обстріли, Збройні сили України вогонь у відповідь не відкривали.