В штабі АТО уточнили стан пораненого під Кряківкою бійця
За добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець отримав поранення.
Про це розповів на брифінгу 25 січня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.
"Вчора внаслідок обстрілів наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Кряківки один наш захисник отримав поранення", – сказав він.
За словами Гуцуляка, бійця оперативно доставили до медичного закладу.
"Стан його здоров'я – середньої важкості", – уточнив речник АТО.
За даними штабу, минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 3 ворожі обстріли, Збройні сили України вогонь у відповідь не відкривали.