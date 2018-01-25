В штабі АТО уточнили стан пораненого під Кряківкою бійця

507 переглядів
Четвер, 25 січня 2018, 12:57

За добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це розповів на брифінгу 25 січня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Вчора внаслідок обстрілів наших позицій зі стрілецької зброї поблизу Кряківки один наш захисник отримав поранення", – сказав він.

За словами Гуцуляка, бійця оперативно доставили до медичного закладу.

"Стан його здоров'я – середньої важкості", – уточнив речник АТО.

За даними штабу, минулої доби в зоні АТО було зафіксовано 3 ворожі обстріли, Збройні сили України вогонь у відповідь не відкривали.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
Доба в АТО: 3 обстріли, 1 травмований 25 січня 2018, 06:28
Режим тиші в зоні АТО протримався півтори доби – штаб 24 січня 2018, 18:38
Доба в АТО: Вперше за тривалий час не зафіксовано жодного обстрілу 24 січня 2018, 07:37
Усі новини
Головні новини
Суд у справі Каськіва не відбувся через відсутність судді
Голову Аудитслужби Гаврилову відпустили під особисте зобов'язання
ЄСПЛ розглядає 3800 скарг проти України через наслідки російської агресії
Вибори-2019: Порошенко відповів, чи спробує піти на другий термін
Усі новини
світ

Ваш кіт правша чи шульга? Науковці з Ірландії знають, як це визначити

афіша

11 подій тижня, які варто відвідати