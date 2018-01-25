НБУ різко збільшив облікову ставку

Національний банк підняв облікову ставку на 1,5 процентних пункти до 16%.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ, повідомляє Економічна правда.

Правління Національного банку прийняло рішення підвищити облікову ставку до 16% річних з 26 січня.

"Більш жорстка монетарна політика буде сприяти поступовому зниженню споживчої інфляції і її повернення в цільовий діапазон в середині 2019 року", - заявили в Нацбанку.

Сьогоднішнє підвищення облікової ставки стало третім поспіль.

Як повідомлялося, 27 жовтня 2017 року НБУ підвищив облікову ставку з 12,5% до 13,5%. У грудні 2017 року Національний банк підвищив облікову ставку з 13,5% до 14,5%.

Як відомо, зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Зниження кредитування фізосіб приводить до того, що зменшується платоспроможний попит на товари і послуги, що часто купуються в кредит. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

Політика таргетування інфляції, якої дотримується Національний банк України, - це заходи, які приймає держава, щоб запобігти сильнійінфляції та утримати контроль над рівнем цін в країні.

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