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НБУ резко увеличил учетную ставку

Четверг, 25 января 2018, 13:33

Национальный банк поднял учетную ставку на 1,5 процентных пункта до 16%.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ, сообщает Экономическая правда.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 16% годовых с 26 января.

"Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года", - заявили в Нацбанке.

Сегодняшнее повышение ставки стало третьим подряд. 

Как сообщалось, 27 октября 2017 года НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%. В декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

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Темы: НБУинфляция
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