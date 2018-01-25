В Харькове транспорт Януковичу предоставил Добкин – свидетель

Перед бегством в Крым экс-президент Виктор Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА.



Об этом во время допроса 25 января в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран.



Экс-охранник рассказал следующие подробности побега экс-президента:



"В 21 часу (21 февраля 2014) была дана команда готовить вертолеты лететь в Харьков. Возле дома стоял грузовой автомобиль, была выгрузка определенных вещей, пакеты, картины. Ранее такого сбора вещей не было".



По словам Шарана, Януковича сопровождали 4 охранника.



"В Харькове мы приехали в резиденцию облсовета. Нас встречал Добкин дал транспорт для передвижения", - рассказал сотрудник УГО.

Как известно, 25 января районный суд Киева продолжает рассматривать дело экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.