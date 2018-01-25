В Харькове транспорт Януковичу предоставил Добкин – свидетель

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Четверг, 25 января 2018, 15:14

Перед бегством в Крым экс-президент Виктор Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА.

Об этом во время допроса 25 января в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран.

Экс-охранник рассказал следующие подробности побега экс-президента:

"В 21 часу (21 февраля 2014) была дана команда готовить вертолеты лететь в Харьков. Возле дома стоял грузовой автомобиль, была выгрузка определенных вещей, пакеты, картины. Ранее такого сбора вещей не было".

По словам Шарана, Януковича сопровождали 4 охранника.

"В Харькове мы приехали в резиденцию облсовета. Нас встречал Добкин дал транспорт для передвижения", - рассказал сотрудник УГО.

Как известно, 25 января районный суд Киева продолжает рассматривать дело экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко, УП
Темы: Янукович суд
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