Сина Януковича вивезли з батьком вертольотами із Запорізької області

В ніч на 23 лютого 2014 року військовими гелікоптерами із Запорізької області в Росію разом із Віктором Януковичем вивезли його сина Віктора.

Про це під час допиту 25 січня в Оболонському районному суді Києва розповів співробітник Управління державної охорони Олесь Шаран.

За його словами, син Януковича приєднався до кортежу на виїзді з Донецька.

"Ми рухались двома автомобілями. На виїзді з Донецька до нас приєднався Віктор Вікторович Янукович. У Бернадського (інший охоронець Януковича -ред.) був телефон, він з кимсь зідзвонився. Йому повідомили, що в районі Мелітополя нас чекають, нам туди їхати не можна. Він вийшов автомобіля, вони радились і далі пересувались другорядними дорогами з виключеним світлом", – розповів Шаран.

За його словами, за пошук шляхів відповідав керівник президентської охорони Костянтин Кобзар.

Шаран зазначив, що близько 3 ночі 23 лютого кортеж зупинився біля сільськогосподарського поля десь поблизу Мелітополя, на яке сіли 3 військових гелікоптери.



Саме з їх допомогою Янукович, його син Віктор та охоронці рушили далі і після зупинки в російській Анапі літаком вилетіли до Криму.

"В Криму нас зустріло до взводу військових Російської Федерації в зеленому однострої, вони підігнали авто (вантажівки типу "Урал"), ми вирушили в невідомому напрямку. Приїхали в Ялту - санаторій ВМС Міноборони РФ. Там ми були до вечора", – розповів Шаран.

"Президент дав команду готувати держдачу "Гліцинія" (кримський пансіонат, відомий також як дача Брежнєва -ред.). Виявилось, що для цього потрібно дуже багато часу, бо вона була закрита на зимовий період. Після цього ми завантажили речі і поїхали в Севастополь", – зазначив співробітник УДО.

Там, за словами Шарана, на території військової частини РФ Янукович вишикував охоронців, подякував за службу та запитав, хто продовжить шлях із ним.

Ті, хто залишився з екс-президентом, написали заяви про звільнення та здали зброю.

Також Шаран зазначив, що на цьому летовищі Янукович мав зустрічі з на той час главою СБУ Олександром Якименком, главою МВС Віталієм Захарченком та очільником Адміністрації президента Андрієм Клюєвим.

Факт цієї зустрічі підтвердили також "Українській правді" адвокати Януковича.

Янукович написав відмову від державної охорони та в ніч на 24 лютого вилетів із Криму до Росії.

Як повідомлялося, 25 січня Оболонський районний суд Києва продовжує розглядати справу екс-президента Віктора Януковича за звинуваченням у державній зраді.

Як відомо, 22 березня 2015 року з'явилася інформація, що молодший син екс-президента України Віктор Вікторович Янукович загинув у Росії.

24 березня старший син Януковича Олександр підтвердив загибель свого молодшого брата, і те, що Віктора Януковича-молодшого поховали в Криму.