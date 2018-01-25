Сын Януковича был вывезен с отцом вертолетами из Запорожской области

В ночь на 23 февраля 2014 года военными вертолетами из Запорожской области вместе с Виктором Януковичем вылетел его сын Виктор.



Об этом во время допроса 25 января в Оболонском районном суде Киева рассказал сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран.

По его словам, сын Януковича присоединился к кортежу на выезде из Донецка.

"Мы двигались двумя автомобилями. На выезде из Донецка к нам присоединился Виктор Викторович Янукович. У Бернадского (другой охранник Януковича -ред.) был телефон, он с кем-то созвонился. Ему сообщили, что в районе Мелитополя нас ждут, нам туда ехать нельзя. Он вышел автомобиля, они советовались и дальше передвигались второстепенными дорогами с выключенным светом", – рассказал Шаран.

По его словам, за маршрут отвечал руководитель президентской охраны Константин Кобзарь.

Шаран отметил, что около 3 ночи 23 февраля кортеж остановился у сельскохозяйственного поля где-то вблизи Мелитополя, на которое сели 3 военных вертолета.



Именно с их помощью Янукович, его сын Виктор и охранники двинулись дальше и после остановки в российской Анапе самолетом вылетели в Крым.

"В Крыму нас встретило до взвода военных Российской Федерации в зеленой форме, они подогнали авто (грузовики типа "Урал"), мы отправились в неизвестном направлении. Приехали в Ялту – санаторий ВМС Минобороны РФ. Там мы были до вечера", – рассказал Шаран.

"Президент дал команду готовить госдачу "Глициния" (крымский пансионат, известный также как дача Брежнева -ред.). Оказалось, что для этого нужно очень много времени, потому что она была закрыта на зимний период. После этого мы погрузили вещи и поехали в Севастополь", – отметил сотрудник УГО.

Там, по словам Шарана, на территории военной части РФ Янукович выстроил охранников, поблагодарил за службу и спросил, кто продолжит путь с ним.

Те, кто остался с экс-президентом, написали заявления об увольнении и сдали оружие.

Также Шаран отметил, что на этом аэродроме Янукович встречался с на то время главой СБУ Александром Якименко, главой МВД Виталием Захарченко и руководителем Администрации президента Андреем Клюевым.



Факт этой встречи подтвердили также "Украинской правде" адвокаты Януковича.

Янукович написал отказ от государственной охраны и в ночь на 24 февраля вылетел из Крыма в Россию.

Как сообщалось, 25 января районный суд Киева продолжает рассматривать дело экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.

Как известно, 22 марта 2015 года появилась информация, что младший сын экс-президента Украины Виктор Викторович Янукович погиб в России.



24 марта старший сын Януковича Александр подтвердил гибель своего младшего брата, и то, что Виктора Януковича-младшего похоронили в Крыму.