Екс-очільник колонії на Запоріжжі отримав 5 років за хабар

Колишнього начальника Біленьківської виправної колонії №99 Запорізької області засудили до 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна за хабар від засудженного.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури області.

"24.01.2018 Запорізьким районним судом винесено обвинувальний вирок", – йдеться в повідомленні.

Прес-служба також пояснює, що чиновник вимагав та отримав 26 452 грн хабара за те, що не повідомив про крадіжку засудженим майна зі складу виправної колонії та не ініціював зміну умов відбування покарання для крадія.

Вирок для екс-начальника колонії передбачає також позбавлення на 3 роки права обіймати посади в правоохоронних органах, пов’язані з виконанням функцій представника влади, та позбавлення звання майора внутрішньої служби.

В прокуратурі зазначили також, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України ("Одержання хабара") був направлений до суду в кінці 2015 року.